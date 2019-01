Vida Urbana “Regulamentar a Lei Brasileira de Inclusão é prioridade”, diz Damares Alves Ministra quer zerar a fila de espera de órteses e próteses, especialmente de cadeiras de rodas, além de ampliar a qualificação profissional da pessoa com deficiência e implementar um programa nacional de empregabilidade

A regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015) como um todo é uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro, garante a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Faz parte do MDH a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, comandada pela professora Priscilla Gaspar, que ai...