Cidades Regulação tinha brecha para fraudes em Goiânia Denúncia, encaminhada pela atual titular da secretaria em junho de 2017, afirma que sistema antigo permitia registrar internações, exames e consultas mais de uma vez

O Ministério Público Federal de Goiás (MPF-GO) investiga há quase um ano a existência até o primeiro semestre do ano passado de brechas no sistema informatizado de gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia que permitiam burlar o Sistema Único de Saúde (SUS). A suspeita de fraude foi denunciada pela própria titular da SMS, Fátima Mrue, em junho do ano pa...