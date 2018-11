Cidades Registro de armas no Exército dispara em Goiás Número de armamentos cadastrados em 2018 para atiradores e caçadores já é 65% maior que todo o ano passado. Migração de sistema da PF seria por menos burocracia

Entre janeiro e 9 de outubro deste ano, 2.780 armas foram registradas no Exército Brasileiro em Goiás, 65% a mais que 2017 inteiro, quando foram cadastrados 1.684 armamentos no Estado. Estes números são do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma), banco de dados com o registro de armas particulares de atiradores desportivos, colecionadores, caçadores, magistrados e m...