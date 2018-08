Cidades Reeducando tira tornozeleira e coloca em cachorro, em Goiânia Homem estava em atitude suspeita no Residencial Recanto do Bosque e foi abordado pela Polícia Militar. Ao verificar a casa dele, foi verificado que o equipamento estava no pescoço do animal

Um homem que era monitorado por tornozeleira eletrônica retirou o equipamento e colocou o mesmo no pescoço de um cachorro no Residencial Recanto do Bosque, região Noroeste de Goiânia. A mudança foi verificada após uma abordagem policial. Ele estava em atitude suspeita no bairro e foi preso depois que os militares identificaram que ele era um foragido da Justiça. Segundo c...