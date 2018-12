Vida Urbana Rede Gazeta afasta repórter de TV que espancou idoso em briga em condomínio Em nota, emissora declarou que repudia qualquer tipo de violência

O repórter Rodrigo Maia, da TV Gazeta, emissora de televisão do Espírito Santo afiliada da Rede Globo, foi afastado de suas funções após se envolver em uma briga com um vizinho no condomínio onde mora em Vitória, capital capixaba. O caso ocorreu no fim da tarde da última terça-feira (18). Imagens do circuito interno de videomonitoramento do local registraram as agr...