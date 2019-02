Vida Urbana Recuperado carro roubado do pátio da Central de Flagrantes, em Goiânia Policiais chegaram até o endereço após uma denúncia

Um carro que havia sido roubado do pátio da Central de Flagrantes, em Goiânia, foi recuperado na noite desta terça-feira (5). O veículo foi encontrado em uma residência da Rua José Neto Carneiro, no Setor Crimeia Leste, na capital. Após uma denúncia sobre um possível ponto de tráfico de drogas, a Polícia Militar (PM) foi ao local e identificou o carro. Além do veículo, f...