Cidades Receita confisca no Porto de Santos mais de 600 kg de cocaína para exportação Agentes da Alfândega, em operação conjunta com a Polícia Federal nesta quarta, 14, localizaram a droga oculta em duas cargas de minério e estrados metálicos que estavam prestes a seguir com destino à Antuérpia, na Bélgica

A Alfândega da Receita do Porto de Santos, em operação conjunta com a Polícia Federal, confiscou mais de 600 quilos de cocaína escondida em duas cargas prestes a serem exportadas para a Europa. A apreensão ocorreu nesta quarta, 14. A primeira carga consiste em minério com destino à Antuérpia, na Bélgica. O minério estava acondicionado em grandes sacas, as "big-b...