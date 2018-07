Cidades Recapturados 6 dos 20 detentos foragidos do Presídio de Trindade Presos fugiram após explodirem o muro da unidade prisional

Seis dos 20 presos que fugiram da unidade prisional de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, no último domingo (15), já foram recapturados. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), no dia da fuga, após o término do horário de visitas, houve uma explosão dentro de uma cela da unidade, com o intuito de tirar a atenção dos agentes...