Cidades Raul Jungmann diz que crescimento da população carcerária do Brasil é 'insustentável' Ministro anunciou que, ainda nesta semana, o governo deve publicar uma medida provisória que vai carimbar recursos para o setor de segurança pública

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o atual nível de crescimento da população carcerária do Brasil é "insustentável" e que "é preciso encarar" a situação. Jungmann foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira, 15. "Um dado que me preocupa muito é o que está acontecendo com o sistema penitenciário. Em 199...