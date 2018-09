Cidades Ratos são flagrados em lixo hospitalar próximo de pacientes De acordo com a Anvisa, o armazenamento temporário não pode ser feito com disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobrepiso e precisa de local específico

O acompanhante de um paciente no Hospital Regional de Araguaína (HRA) levou um susto ao ver ratos correndo nas proximidades do lixo hospitalar que fica bem próximo a um corredor com pacientes internados. Além do lixo hospitalar estar muito perto de onde ficam os pacientes, o homem disse ter contado mais de 10 ratos no local na noite do último domingo (16). A situaç...