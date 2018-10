Cidades Raquel Dodge defende execução da pena do fundador da rede de farmácias Pague Menos Empresário Deusmar de Queirós foi condenado em segunda instância, em 2013, a 9 anos e dois meses de reclusão por crimes contra o sistema financeiro nacional quando dirigia uma corretora de valores

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal no qual se manifesta contra habeas corpus solicitado pelo empresário Francisco Deusmar de Queirós, fundador da rede de farmácias Pague Menos. No recurso, ele contesta decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a execução provisória de sua pena. Deusmar Queirós foi...