Vida Urbana Raquel Dodge cria força-tarefa para investigar rompimento de barragem O grupo atuará por seis meses e as investigações serão conduzidas tanto na esfera cível quanto na criminal

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, designou nove integrantes do Ministério Público Federal (MPF) para atuar em Brumadinho. O grupo formará uma força-tarefa para investigar as causas e responsabilidades do rompimento da Barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, no município mineiro. O colapso ocorreu no dia 25 de janeiro. Até o momento, s...