Cidades Rapaz internado compulsoriamente ateou fogo em colchão Homem de 28 anos, do Mato Grosso do Sul, estava na unidade há 10 dias em Goiânia e disse que tinha como objetivo fugir de comunidade terapêutica

Tendo como justificativa uma tentativa de fuga, um interno da Comunidade Terapêutica Beth Shalon assumiu a responsabilidade pelo incêndio que ocorreu na noite do último domingo (2), e deixou dois mortos e um ferido, em Goiânia. Lindomar Venâncio Paixão, de 28 anos, veio do Mato Grosso do Sul (MS) há 10 dias para internação compulsória intermediada pela Justiça como al...