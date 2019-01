Vida Urbana Rapaz esquece maconha e documento em veículo de aplicativo e liga para a polícia para buscar Apesar de ter sido informado de que deveria comparecer à delegacia "o mais rápido possível", até o momento ele não apareceu para buscar os itens perdidos

A Polícia Civil aguarda que um rapaz compareça ao 8º DP de Goiânia para buscar uma porção de maconha e a carteira de identidade que esqueceu dentro de um veículo de transporte por aplicativo nesta segunda-feira (14), em Goiânia. De acordo com o delegado Antônio Carlos Costa, responsável pelo caso, o jovem pediu um carro pela manhã e, no momento do desembarque, acabou...