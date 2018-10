Cidades Rapaz de 28 anos morto a tiros em área da Chapada dos Veadeiros era médico do Exército A vítima foi atingida com tiros nas costas, costela, nuca e bochecha

O corpo do rapaz encontrado na madrugada de sábado (13), perto de uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, foi identificado como sendo do médico Gabriel Costa Lima, de 28 anos, que trabalhava na Escola de Saúde do Exército. A identificação de Gabriel foi feita por digital e por um documento expedido no Tocantins, que foi encontrado junto com ele. O corpo já foi li...