Vida Urbana Rapaz de 23 anos é assassinado ao sair de festa em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Civil, a vítima tinha passagem por uso de drogas

Um rapaz de 23 anos foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada deste domingo (27), quando saia de uma festa no Jardim São Conrado, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), não havia mais testemunhas quando os policiais chegaram no local do crime e também não há câmeras de segurança, o que pode dificultar na investigação. De acordo com ...