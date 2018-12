Vida Urbana Rapaz de 22 anos é preso em Goiânia suspeito de matar ex-namorada na Bahia Na época do crime, Breno cumpria pena por furto, mas estava em liberdade provisória e havia saído da delegacia há poucos dias

Breno Dourado Meireles, de 22 anos, foi preso na madrugada deste sábado (15), no Setor Nova Vila, em Goiânia. suspeito de matar a tiros a ex-namorada, Karollayne França Gonzaga dos Santos, de 21 anos, dentro de casa, no dia 28 de julho de 2018. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi abordado quando foi visto em atitude suspeita. A corporação checou a docu...