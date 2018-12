Vida Urbana Rapaz de 19 anos é suspeito de matar namorada de 14 anos com tiro na cabeça, em Itumbiara Segundo o delegado, familiares informaram que o namorado teria cometido o crime por ciúmes

Ana Beatriz Ferreira Bessa, de 14 anos, morreu por volta das 17h de domingo (23) com um tiro na cabeça, dentro da casa onde morava, no Setor Vila Beatriz, em Itumbiara. De acordo com a Polícia Civil (PC), o principal suspeito do crime é o namorado dela, um jovem de 19 anos. “Tratamos o caso como feminicídio. A adolescente residia com o autor e, segundo familiares nos in...