O servente de pedreiro Charlione Lessa Albuquerque, de 23 anos, foi assassinado a tiros no início da noite deste sábado (27), durante uma carreata em favor do candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, em Pacajus, região metropolitana de Fortaleza (CE).

Charlione Lessa tinha 23 anos, era servente de pedreiro. Morto por um tiro de um homem que efetuou vários disparos contra a carreata em apoio a Haddad em Pacajus (CE). Ele estava ao lado da mãe, Regina, dirigente sindical dos trabalhadores do setor de vestuário. Estou devastado. pic.twitter.com/BQzzVqGSn2 — William De Lucca (@delucca) 28 de outubro de 2018

Conforme relatos de familiares e amigos que acompanhavam a carreata, a vítima estava num carro ao lado da mãe, a secretária Nacional da Mulher Trabalhadora da CNTRV/CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Vestuário da CUT), Maria Regina Lessa, quando um homem desceu de um VW Gol branco, efetuou diversos disparos e fugiu. Inúmeras pessoas presenciaram o crime. Não há relatos de outros feridos. Charlione chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a vítima não possuía antecedentes criminais. Policiais militares confirmaram a ocorrência, mas não souberam informar a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazem diligências para identificar e prender o autor do homicídio.

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Vestuário da CUT, a carreata seguia em "clima pacífico e descontraído", quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo deflagrados por um eleitor de Jair Bolsonaro (PSL), que teria atentado contra a manifestação. "Após os disparos, o assassinato bradou orgulhoso o nome de Bolsonaro", informou a confederação, por meio de nota.

A presidente da CNTRV, Francisca Trajano dos Santos, exigiu das autoridades policiais a rápida prisão dos acusados do crime e pediu que Bolsonaro se explique sobre o porquê dos seguidores dele agirem de forma "extremamente violenta, impulsionados por seu discurso de ódio e intolerância contra opositores." Nas redes sociais, Haddad falou sobre o crime e pediu "apuração rápida".