Cidades Rachas escapam da prevenção policial em Goiás Há relatos de disputas automobilísticas em dias e locais determinados nos arredores da capital, mas Estado só registrou quatro ocorrências neste ano

A disputa entre os condutores de um Volkswagen Jetta e um Audi A3 na madrugada desta quarta-feira (23) na GO-020, na altura do viaduto antes do Autódromo de Goiânia, foi o quinto racha registrado neste ano, uma média de um por mês. A corrida ocasionou o acidente que vitimou o motorista e dois dos três passageiros do Audi A3, que chegou a mais de 160 quilômetros por hora (km/h)...