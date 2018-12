Vida Urbana Réveillon do Rio terá 10 horas de duração e 14 minutos de fogos O anúncio foi feito hoje (18), no Palácio da Cidade, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella

O Réveillon de 2019 do Rio de Janeiro terá quase dez horas de duração, oferecendo ao público diversas atrações musicais, como a cantora Ludmilla e o compositor e cantor Gilberto Gil. Já a queima de fogos será mais potente, com 14 minutos de duração, gerando maior impacto visual e redução de fumaça. O anúncio foi feito hoje (18), no Palácio da Cidade, pelo prefeito do R...