Cidades Réu já atirou em dedo de colega

O cabo da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Lucimar Correia da Silva, de 34 anos, cumpriu oito dias de prisão militar em 2014 por ter atirado acidentalmente no dedo mindinho de outro policial. Lucimar foi denunciado pelo homicídio do marceneiro Wallacy Maciel de Farias, de 24 anos, durante uma abordagem policial em setembro do ano passado. Segundo a ficha func...