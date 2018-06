Cidades Quilombo em Cidade Ocidental luta para manter território e identidade depois de completar 272 anos Incra estuda reduzir a área do quilombo em cerca de 80%

Em uma área sossegada, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, vive a quinta geração de remanescentes quilombolas na comunidade do Mesquita, com resquícios centenários e costumes tradicionais. Pouco conhecido pelos brasilienses e moradores do entorno da capital, o Quilombo do Mesquita, situado na Cidade Ocidental (GO), completou 272 anos no último 19 de maio com o desafio d...