Vida Urbana Questão do Ceará tem de ser resolvida, em 1º lugar, pelo governador, diz Mourão "Na minha opinião, o governador do Ceará não estava a cavaleiro da situação. O dado que nós temos é que parcela significativa da Polícia Militar estava de férias, em um período conturbado", afirmou Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), é responsável pela crise de segurança pública no Estado, que já dura dez dias, e não pode esperar agora que os agentes da Força Nacional resolvam o problema. "Na minha opinião, o governador do Ceará não estava a cavaleiro da situação. O dado que nós temos é que...