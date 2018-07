Cidades 'Querido por todos', afirmam amigos de dono de lanchonete morto ao reagir a assalto em Goiânia O comerciante José Maria da Silva, 57 anos, era casado há 36 anos e pai de dois filhos

Atualizada às 15h Pai de dois filhos e casado há 36 anos com uma funcionária do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), José Maria da Silva, 57 anos, foi morto após reagir a uma tentativa de assalto, na manhã desta sexta-feira (20), em sua lanchonete na Rua 83, no Setor Sul, em Goiânia. Segundo relato de amigos, José Maria era conselheiro na Igreja Batista ...