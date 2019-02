Vida Urbana “Queremos uma Justiça transparente”, diz presidente do TJ-GO Walter Carlos Lemes afirma que foco de gestão será a informatização

Após 37 anos de magistratura o desembargador Walter Carlos Lemes assumiu no dia 1º deste mês a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Nascido em Bela Vista de Goiás há 71 anos, foi nesta comarca que iniciou a carreira como juiz de Direito depois da graduação na Universidade Federal de Goiás (UFG). Os laços interioranos foram reforçados com passa...