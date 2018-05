Cidades Queimada causa problemas no trânsito na BR-153, em Aparecida de Goiânia De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou lento no local e houve congestionamento devido às más condições de tráfego causadas pela fumaça

Uma queimada na vegetação às margens da BR-153, na altura do km 517, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, prejudicou a visibilidade na pista no início da noite desta sexta-feira (18). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou lento no local e houve congestionamento devido às más condições de tráfego causadas pela f...