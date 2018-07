Cidades Queda em índice de vacinação ameaça saúde Redução em imunização no País e no Estado faz com que doenças erradicadas ou em fase de eliminação ameacem retornar. Cobertura vacinal apresentou queda em 9 de 10 tipos

Com mais de 450 casos de sarampo registrados no Norte do Brasil e taxas de vacinação da poliomielite abaixo de 50%, em mais de 300 cidades brasileiras, doenças consideradas em fase de eliminação e erradicação ativaram o estado de alerta nacional. A meta do Ministério da Saúde é de 95% de cobertura em crianças de até um ano de idade para tríplice viral (sarampo, caxum...