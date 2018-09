Cidades Queda de laje no Hospital Sírio-Libanês deixa um morto e um ferido no Rio A unidade estava desativada e passava por reformas

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em função da queda de uma laje do Hospital Sírio-Libanês Rio, na Tijuca, zona norte da capital fluminense, no fim da tarde desta quinta-feira, 13. A unidade estava desativada e passava por reformas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o ferido foi encaminhado ao Hospital...