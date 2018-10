Cidades Queda de energia pode afetar abastecimento de aguá em Rio Verde Saneago, informou através de sua conta no Twitter, que houve uma queda de energia e por isso não foi possível realizar a captação

O município de Rio Verde, no Sudoeste do Estado, pode ter o abastecimento de água comprometido nesta terça-feira (23). Em sua conta no Twitter, a Saneago informou que houve uma queda de energia, na noite desta segunda-feira (22), e por isso não houve a captação do Sistema Abóbora. Nos twittes, a companhia informou ainda que equipes da Enel estão no local para restab...