Queda de avião em fazenda mata quatro pessoas

Um jato executivo caiu na manhã desta segunda-feira (26), em uma fazenda em Jequitaí, no norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as quatro pessoas que estavam a bordo do avião morreram no acidente. A aeronave caiu por volta das 8h, quando se preparava para pousar na Fazenda Fortaleza Santa Terezinha, pertencente ao empresário e dono do jato Adolfo Geo, q...