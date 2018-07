Cidades Queda de avião de pequeno porte deixa um morto no Campo de Marte Dos sete ocupantes do avião, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens

A queda de uma aeronave de pequeno porte no Campo de Marte, na zona norte paulistana, deixou um morto no começo da noite deste domingo (29). Dos sete ocupantes do avião, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu aos ferimentos. O avião partiu de Videira (SC), a aproximadamente 380 quilômetros de Florianópolis, e...