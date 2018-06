Cidades Queda de árvore fecha rua e danifica rede elétrica no Centro de Goiânia Enel foi acionada para fazer a manutenção. A remoção da ávore, ficará a cargo da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg)

Uma árvore de grande porte tombou na manhã desta terça-feira (26) no cruzamento das ruas 4 e 30, no Setor Central, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) bloqueou o fluxo na Rua 30. O incidente aconteceu próximo ao Centro de Convenções, quase em frente à Igreja Reitoria de Nossa Senhora das Graças. Apesar do...