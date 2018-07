Cidades Quatros presos estão foragidos após tentativa de fuga em massa em presídio de Cristalina Detentos são suspeitos de roubar passageiros de um ônibus e agredir uma das vítimas logo após deixarem unidade prisional

Quatro detentos fugiram do presídio de Cristalina, no entorno do Distrito Federal, na madrugada deste sábado (21). De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), agentes perceberam a tentativa de fuga por volta das 2h. Foram realizados disparos de advertência e o presídio chegou a ser cercado. De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada pelos ...