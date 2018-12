Vida Urbana Quatro testemunhas são ouvidas no caso do bebê encontrado morto dentro de sacola em Goiânia Polícia também tem analisado as câmeras de segurança próximas de onde a criança foi abandonada, no setor Sudoeste, para auxiliar na apuração

Quatro testemunhas do caso do bebê encontrado morto ontem (17) dentro de uma sacola térmica no setor Sudoeste, em Goiânia, foram ouvidas na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) nesta terça-feira (18). No entanto, os detalhes dos depoimentos não foram revelados. De acordo com a Polícia Civil (PC), imagens de câmeras de segurança também estão sen...