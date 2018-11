Cidades Quatro são presos por tráfico de drogas em Hidrolândia Moradores de bairro pouco habitado suspeitaram de movimentação em uma casa e ligaram para a Polícia Militar (PM). Dois dos detidos eram foragidos e possuem passagens por furto, estupro e homicídio

Quatro homens foram presos na tarde desta segunda-feira (26) por suspeita de traficar drogas no Setor Garavelo Sul, em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar (PM) deteve os suspeitos após denúncias de moradores do bairro que acharam estranha a movimentação em uma casa. Após a denúncia, a PM iniciou um trabalho de monitoramento, no qual i...