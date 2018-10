Quatro homens foram presos com diplomas do ensino médio falsificados, na madrugada desta quarta-feira (24), no setor Humaiatá, em Goiânia. Segundo a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), um foi detido na porta de uma residência e os demais foram abordados enquanto faziam uma viagem com um motorista de aplicativo. Três diplomas foram encontrados com os suspeitos.

Além disso, foram apreendidos carimbos de reitores e autoridades civis e documentos falsos. Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes.