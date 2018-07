Cidades Quatro presos fogem do presídio de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal Na ação, alarme de segurança da unidade disparou e outros 10 detentos foram impedidos de deixar a unidade

Quatro presos fugiram da Unidade Prisional de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira (16). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os detentos serraram uma grade, invadiram o consultório médico e saíram pelo telhado, causando o acionamento do alarme de segurança do local. Outros dez apenados tentaram fugir,...