Quatro pessoas morrem em acidentes nas estradas goianas no feriadão; criança está entre as vítimas

O feriado de Independência do Brasil começou de forma violenta nas estradas goianas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Independência registrou três graves acidente aconteceram no primeiro dia de fiscalização, deixando quatro mortos. O primeiro acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (7), na BR-364, no km 84, em Cac...