Vida Urbana Quatro pessoas morrem carbonizadas após colisão entre carros e caminhões em Porangatu Acidente deixou seis feridos dos quais dois são bebês. Todos foram encaminhados ao hospital

Atualizada às 15h18 Cinco pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas em um acidente na tarde deste sábado (22), em Porangatu, município localizado a 410 km de Goiânia. No total, três caminhões e dois carros de passeio colidiram no km 80 da BR-153, divisa de Goiás com Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram carbonizadas no momento da...