Vida Urbana Quatro permanecem internados após acidente com ônibus em Goiânia Veículo fazia viagem irregular entre São Mateus, no Maranhão, e São Paulo. Onze pessoas foram para o Hugo, quatro delas passaram por cirurgia. Polícia investiga causas de capotamento

Uma mulher, que viajava com os filhos, e um jovem morreram no acidente com um ônibus de turismo que saiu de São Mateus, no Maranhão, com destino a São Paulo. O veículo perdeu o controle no quilômetro 499 da BR-153 no viaduto em frente ao Ginásio Goiânia Arena após, segundo as testemunhas, um automóvel na cor branca ter parado bruscamente em sua frente por volta das 2...