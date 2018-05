Cidades Quatro morrem em chacina em Aparecida de Goiânia Jovens de 16 a 19 anos foram alvejados na cabeça e no pescoço. Polícia trabalha com hipótese de relação com tráfico de drogas de algumas das vítimas

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, região metropolitana, trabalha com a hipótese de que a chacina no município na noite da última quarta-feira (23) tenha sido motivada por disputa de território ou algo relacionado ao envolvimento de algumas das vítimas com o tráfico de drogas. O crime ocorreu em uma kitnet no setor Marista Sul...