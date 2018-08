Cidades Quatro morrem em ação policial em Goiânia Homens são suspeitos de integrar uma quadrilha que iria assaltar um banco da região nesta madrugada, informou preliminarmente a PM

Atualizada às 11h07. Quatro homens morreram, na manhã desta segunda-feira (27), em confronto com a Polícia Militar em Goiânia. Segundo informações preliminares da corporação, uma denúncia informou que eles estavam em uma residência na Rua ARP 2 no Conjunto Habitacional Aruanã II e pretendiam assaltar um banco na região nesta madrugada. No endereço, os polic...