Cidades Quatro meses após crime, morte de jovem em Alvorada do Norte permanece sem resposta No dia do crime, viaturas da Polícia Civil estavam sem gasolina e não se deslocaram ao local

Há exatamente quatro meses, em 27 de maio deste ano, a jovem Silmara Florêncio do Nascimento, de 25 anos comia uma pizza com a ex-namorada quando foi baleada por um passageiro de uma motocicleta, em Alvorada do Norte, município localizado a 463 km de Goiânia. Era domingo quando o crime aconteceu, Silmara foi atingida com cinco tiros, dois deles na cabeça e uma prima d...