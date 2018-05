Cidades Quatro jovens são assassinados dentro de barracão em Aparecida de Goiânia No local do crime foi encontrada uma moto com placa de Itaberaí

Quatro rapazes, sendo um adolescente de 17 anos, foram mortos na noite de quarta-feira (23), em um barracão no setor Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, testemunhas contaram que três homens chegaram no local e atiraram várias vezes. De acordo com a família do adolescente, ele já tinha passagem por furto, roubo e danos ao patrimôn...