Cidades Quatro da mesma família são condenados por assassinar jogador de futebol Somadas, as penas chegam a 86 anos de prisão pela morte do atleta, ocorrida durante uma emboscada em São Paulo

Quatro pessoas de uma mesma família foram condenadas às penas somadas de 86 anos de prisão pelo assassinato do jogador de futebol Rafael de Lima Serrano, em 2015, em Catanduva, interior de São Paulo. Então com 24 anos, Rafael foi atraído para uma emboscada e morto a tiros e facadas porque reivindicava a paternidade de um bebê que sua ex-namorada, Natália Cristina Staine, c...