Vida Urbana Quatro comissões da UFG vão analisar candidatos que buscam vagas por sistema de cotas Instituição quer evitar fraudes após o aumento de 49% de denúncias contra estudantes que tentaram burlar o sistema

Em 2019, todos os alunos que ingressarem na Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio do sistema de cotas serão submetidos no dia da matrícula à avaliação de quatro comissões criadas pela instituição. O objetivo é evitar fraudes no sistema de reserva de vagas. No domingo (20), reportagem do POPULAR revelou que em 2018 o número de denúncias contra estudantes que entraram n...