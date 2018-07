Cidades Quase metade das mortes por dengue estão em Goiás De 77 óbitos atribuídos à dengue no País, 34 foram registrados no Estado

Das 77 mortes pela doença confirmadas no Brasil em 2018, 34 foram em Goiás, o equivalente a 44% do total. Os dados são do Ministério da Saúde (MS) e foram divulgados nesta sexta-feira (13). Dos 148 casos graves confirmados, 69 foram registrados no estado. Além disso, dos 1.736 casos com sinal de alarme no País, 1.087 deles foram em Goiás. O Estado de Goiás é o que registrou ...