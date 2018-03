Quase meia Goiânia pode ficar sem água

O rompimento de duas adutoras da Saneago, na tarde desta quinta-feira (1º), pode deixar quase metade dos bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia sem água. Com o incidente, a Estação de Tratamento de Água Jaime Câmara, responsável pelo abastecimento de 48% da capital, está desligada. De acordo com o presidente da companhia de saneamento, Jalles Machado, as regiões mais...