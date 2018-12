Vida Urbana Quase 39 mil servidores de Goiânia terão que atualizar cadastro previdenciário em censo em 2019 Projeto será lançado pelo prefeito Iris Rezende (MDB) nesta quarta-feira (12), no Paço Municipal

A partir de janeiro, a Prefeitura de Goiânia realizará o 1° Censo de Recadastramento Previdenciário da cidade. O anúncio do projeto, destinado aos servidores municipais, será feito nesta quarta-feira (12) pelo prefeito Iris Rezende (MDB) em um evento no auditório do 6° andar do Paço. O censo fará parte do processo de modernização da administração da Previdência Social...